Боевики ВСУ опять атаковали территорию Запорожской АЭС

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

За последние дни количество прилетов увеличилось. В пресс-службе станции отмечают, что это является нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности.

Боевики ВСУ опять атаковали территорию Запорожской АЭС

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) опять атаковали территорию Запорожской АЭС, в этот раз дрон прилетел на крышу тренажера реакторного зала. Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЗАЭС отметили, что участившиеся атаки боевиков являются прямым нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности данной станции, установленными МАГАТЭ во время заседания Совбеза ООН.

Украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС несколько дней назад. Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой, а один из беспилотников атаковал купол шестого энергоблока станции.

Нарушений в работе ЗАЭС и повреждений критически важной инфраструктуры, к счастью, удары не вызвали. Однако трое сотрудников предприятия получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Украина отрицает свою причастность к атаке на Запорожскую АЭС. Представитель военной разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что данный обстрел якобы является имитацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, обстрел Запорожской АЭС является очень опасной провокацией с негативными последствиями в перспективе.

Тема:
Спецоперация
9 апр
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в России
9 апр
«Было громко»: в подполье сообщили об уничтожении расположения ВСУ в Полтаве
9 апр
Росавиация рекомендовала аэропортам в приоритете обслуживать бойцов СВО
9 апр
Российские военные уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем
9 апр
Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
9 апр
ВСУ 17 раз за сутки обстреливали мирные кварталы городов ДНР
9 апр
На Западе допустили прорыв российской армии на ключевом участке СВО
8 апр
«Конец клоуна близок»: на Западе обвинили Зеленского в шантаже после слов о ВСУ
8 апр
В США пообещали Украине «конкретный результат» после саммита НАТО
8 апр
ВС России уничтожили «Искандером» цех по производству и хранению БПЛА в городе Запорожье
+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
92.58
0.16 100.22
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
«Своих денег нет, просить родителей не в праве»: ситуация с Кейт Миддлтон продолжает ухудшаться
12:00
На Восточном отменили первый пуск ракеты «Ангара-А5»
11:56
Израиль отразил атаку в Красном море новым морским аналогом «Железного купола»
11:51
«Вопрос времени»: Маск предупредил США об угрозе теракта
11:49
Боевики ВСУ опять атаковали территорию Запорожской АЭС
11:45
Непростое дело: в России начнут обучать профессии няни

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мести Ирана еще нет, но новые цены на нефть уже есть
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок