Боевики ВСУ опять атаковали территорию Запорожской АЭС

За последние дни количество прилетов увеличилось. В пресс-службе станции отмечают, что это является нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности.
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) опять атаковали территорию Запорожской АЭС, в этот раз дрон прилетел на крышу тренажера реакторного зала. Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ЗАЭС отметили, что участившиеся атаки боевиков являются прямым нарушение семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности данной станции, установленными МАГАТЭ во время заседания Совбеза ООН.
Украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС несколько дней назад. Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой, а один из беспилотников атаковал купол шестого энергоблока станции.
Нарушений в работе ЗАЭС и повреждений критически важной инфраструктуры, к счастью, удары не вызвали. Однако трое сотрудников предприятия получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.
Украина отрицает свою причастность к атаке на Запорожскую АЭС. Представитель военной разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что данный обстрел якобы является имитацией.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, обстрел Запорожской АЭС является очень опасной провокацией с негативными последствиями в перспективе.
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