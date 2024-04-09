На Восточном отменили первый пуск ракеты «Ангара-А5»

Первый пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменен. Госкорпорация «Роскосмос» вела трансляцию полета, страт которого был запланирован на 12:00 и отменен за минуту до начала, была выдана команда «отбой».

Как сообщает корреспондент «Известий» Евгений Подтергера, пуск перенесен на сутки. Причина не называется.

Накануне, 8 апреля, Государственная комиссия разрешила первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области. Ожидалось, что аппарат будет нести разгонный блок «Орион». Особенность «Ангары» в том, что она может вывезти в космос в несколько раз больше грузов, чем «Союз».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в степи Казахстана совершил посадку спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24», доставивший на Землю экипаж 21-1 экспедиции Международной космической станции (МКС).