Как отличить аллергический насморк от простудного: быстрый способ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 42 0

Неприятное состояние традиционно делится на три стадии, о которых не стоит забывать.

Как отличить аллергический насморк от простудного: быстрый способ

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

Аллергический насморк отличается от простудного исключительно прозрачной слизью, рассказал NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Эксперт объяснил, что при ОРВИ данное состояние делится на три стадии: водянистые выделения, затем серозные (прозрачные), а потом гнойные.

«Если у простудного насморка три стадии — вначале водянистые выделения, затем серозные, потом гнойные, то при аллергическом насморке выделения всегда серозные (прозрачные). И они не настолько обильные, как при ОРВИ. При этом аллергическому насморку всегда сопутствует аллергический конъюнктивит — веки воспалены, краснеют, наблюдается слезотечение», — подчеркнул Ионов.

Собеседник напомнил: при аллергическом насморке всегда должен быть аллерген, например пыльца или цветущие растения — береза, злаковые или сорные травы. По его словам, пух тополей, вопреки распространенному мнению, не вызывает аллергии, однако хорошо адсорбирует пыльцу и распространяет ее.

«Вопреки распространенному мнению, пух тополей не аллергичен, но он отлично адсорбирует пыльцу других цветущих растений и распространяет ее, поэтому многие чувствуют дискомфорт или болеют поллинозом именно в период цветения тополей», — подытожил Ионов.

Ранее 5-tv.r рассказал, что делать аллергикам этой весной, чтобы пережить цветение.

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