Настоящее испытание: что делать аллергикам этой весной, чтобы пережить цветение?

Аллерголог поделился несколькими важными советами.

К сожалению, весна не для всех является прекрасной порой. Когда начинается первое цветение, то для многих аллергиков начинается целое испытание на выживание. О том, что делать россиянам в период аллергии, чтобы минимизировать неприятные последствия, рассказал аллерголог Сергей Быков в беседе с Lenta.ru.

Быков обратил внимание, что у многих аллергиков диагностируют поллиноз. Врач также заявил, что подготовка к весенней аллергии может значительно облегчить свое состояние.

Медик порекомендовал, прежде всего, поддерживать общий иммунитет, чтобы обострение аллергии не пришлось на момент простуды, иначе состояние аллергика значительно ухудшится.

Лучшим вариантом будет, конечно, уехать на время в другой регион, где окружающая среда не будет представлять для вас опасности. Если такой возможности нет, то стоит выходить на улицу в маске и солнцезащитных очках, так как при поллинозе часто у пациента развивается светобоязнь.

Так как в сухую и жаркую погоду в воздухе находится максимальная концентрация аллергенов, то врач не рекомендует в такую погоду гулять тем, кто остро реагирует на пыльцу. После возвращения домой с улицы аллергику необходимо умываться или принять душ, чтобы смыть с себя эту пыльцу.

В период цветения также лучше чаще проводить влажную уборку, а окна завешивать марлей. Кроме того, следует посетить врача-аллерголога, который расскажет вам, как лучше питаться в этот период.

«Пациентам с поллинозом нужна щадящая диета с пяти-шестиразовым питанием. Необходимо исключить из рациона колбасные и кондитерские изделия, майонез, полуфабрикаты, фастфуд и консервы», — объяснил врач.

По словам специалиста, за две-три недели до старта сезона аллергии лучше начать принимать лекарства.

«Антигистаминные препараты последнего поколения не влияют на центральную нервную систему, не вызывают привыкания и обладают пролонгированным действием, что позволяет их использовать один раз в сутки. Они создают пленку на слизистой носа, минимизируя контакт с аллергенами. Но любые препараты можно использовать только после консультации с врачом», — уточнил Быков.

Аллерголог также рассказал о специальной аллерген-специфической иммунотерапии, где больному постепенно вводят причинно-значимый аллерген. После курса реакция на аллерген значительно уменьшается или вообще исчезает, но для достижения такого результата потребуется от трех до пяти лет.

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