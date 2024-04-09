Немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России

Немецкая журналистка Дагмар Хенн из-за опасений за свою жизнь на родине получила временное убежище в России. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Дагмар Хенн — одна из авторов книги „Честный Донбасс“. Она не боялась ставить под сомнение официальную версию ФРГ о спецоперации и фейки о Буче. За это в Германии ее могли осудить якобы за публичное приуменьшение геноцида и военных преступлений», — написала правоохранитель в Telegram-канале.

В Германии Хенн была обвинена в раскрытии подробностей закрытого судебного решения по делу немецкой журналистки Алины Липп, которая переехала в Россию из-за травли и угроз за освещение СВО и ситуации на Донбассе. Хенн также стала объектом травли и преследований за то, что опровергала западную версию событий в Буче.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала жить в Россию и мечтает построить дом на востоке страны. Lипломат не стала скрывать причину, по которой сменила страну проживания: по ее словам, именно в РФ она чувствует человеческое тепло и соучастие.