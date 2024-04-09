МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 41 0

По какой конкретно статье УК разыскивается писатель, министерство не уточнило.

МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря*

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Журналист Михаил Зыгарь* объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

«Зыгарь Михаил Викторович. Разыскивается по статье УК», — следует из базы министерства.

Однако по какой конкретно статье УК разыскивается писатель, МВД не уточняет. При этом в отношении Зыгаря уже возбуждено дело по статье о публичном распространении фейков о Вооруженных силах России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России в розыск объявлена экс-депутат Саамского парламента Норвегии Сандра Эйра. По информации СМИ, это произошло в рамках расследования уголовного дела об участии в вооруженном конфликте.

Сообщается также, что бывшую норвежскую чиновницу заочно арестовали, решение вынес Басманный суд Москвы. При этом мера начнет действовать с момента ее задержания или экстрадиции на территорию России. 

* признан в России иностранным агентом.

 

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