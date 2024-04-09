Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 66 0

Известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело об участии в вооруженном конфликте.

Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в России

Фото: Facebook* / sandraanderseneira

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Тема:
Спецоперация

В России в розыск объявлена экс-депутат Саамского парламента Норвегии Сандра Эйра. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации СМИ, Сандру Эйру объявили в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об участии в вооруженном конфликте, согласно части третьей статьи 359 Уголовного кодекса России.

Сообщается также, что бывшую норвежскую чиновницу заочно арестовали, решение вынес Басманный суд Москвы. При этом мера начнет действовать с момента ее задержания или экстрадиции на территорию России. Срок ареста — два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заочно арестован в России. Материалы дела поступили в Басманный суд Москвы, который и вынес решение по ходатайству следствия.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Спецоперация
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