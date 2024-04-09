Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в России

Известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело об участии в вооруженном конфликте.
Фото: Facebook* / sandraanderseneira
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В России в розыск объявлена экс-депутат Саамского парламента Норвегии Сандра Эйра. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
По информации СМИ, Сандру Эйру объявили в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об участии в вооруженном конфликте, согласно части третьей статьи 359 Уголовного кодекса России.
Сообщается также, что бывшую норвежскую чиновницу заочно арестовали, решение вынес Басманный суд Москвы. При этом мера начнет действовать с момента ее задержания или экстрадиции на территорию России. Срок ареста — два месяца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заочно арестован в России. Материалы дела поступили в Басманный суд Москвы, который и вынес решение по ходатайству следствия.
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