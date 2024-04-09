Байден продлил на год действие ряда санкций против России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

И заодно бездоказательно обвинил российские власти во «вредоносной деятельности».

Байден продлил на год действие ряда санкций против России

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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Президент США Джо Байден еще на год продлил действие введенных против России санкций. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Исходя из документа, глава государства принял такое решение сразу по нескольким причинам. Так, Байден назвал действия российских властей «вредоносной деятельностью».

Под этим словосочетанием он имел ввиду, что якобы имели место «воспрепятствование проведению свободных и демократических выборов в США», «некая хакерская деятельность», а также «создание чрезвычайной угрозы нацбезопасности» для США. В связи с этим объявленное указом Байдена чрезвычайное положение будет действовать еще как минимум год.

При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что антироссийские санкции провалились. Экономика страны адаптировалась к введенным за последние годы ограничениям в том числе благодаря переводу логистики и торговли с Запада на Восток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз нарастил покупку российского газа.

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