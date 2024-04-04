Без политической маркировки: ЕС нарастил покупку российского газа

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Rеutеrs: ЕС нарастил покупку российского СПГ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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В прошлом году Россия отправила в европейские порты более 15 с половиной миллионов тонн сжиженного газа.

Пример того, как официальная повестка Запада идет вразрез с реальными делами. Категорически отказываясь от российского газа, Евросоюз (ЕС) нарастил импорт российского газа.

Речь идет о поставках СПГ. По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году Россия отправила в порты ЕС более 15 с половиной миллионов тонн сжиженного газа. Это больше, чем в 2022-м.

По данным источников агентства, такой рост объясняется существенными скидками от компании-поставщика, а также посредничеством Испании, которая является крупнейшим реэскпортером российских поставок по морю.

Дело в том, что в данных о доставке указывается только первый пункт назначения. Таким образом, отправляясь дальше, газ теряет свою российскую маркировку, и, следовательно, политическую окраску для покупателей в Европе.

Ранее 5-tv.ru писал, что США ради помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ.

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