Жителей Тюменской области призвали готовиться к эвакуации

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Вода стремительно поднимается и в Курганской области.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Готовиться к эвакуации призвали жителей Тюменской области. Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Александр Моор выехали в подтопленный Ялу - торовский район.

Министр лично проконтролирует, как в регионе организованы превентивные противопаводковые меры. В повышенной готовности находится группировка из 12 тысяч спасателей и трех тысяч единиц техники.

А в Курганской области стремительно поднимается уровень воды в реке Тобол. Подтопление грозит 60 населенным пунктам. Закрыто движение на части дорог, их перекрыли для того, чтобы можно было беспрепятственно доставлять грунт для укрепления дамбы. Из сел и деревень эвакуировали более 1,5 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что паводки подступают к Тверской, Костромской и Кемеровской областям.

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