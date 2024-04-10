Ближневосточный котел: Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам в Иране

Военный кабинет Нетаньяху в последние дни проводит соответствующие «критические совещания»,

Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам в Иране. Об этом источник в западных спецслужбах рассказал газете The Sun.

По его данным, военный кабинет Нетаньяху в последние дни проводит соответствующие «критические совещания», а ЦАХАЛ уже начал учения ВВС в рамках подготовки к опасной операции.

Так может выглядеть предполагаемая карта ударов. Всего, согласно последнему докладу МАГАТЭ, в Иране расположены 17 ядерных объектов. Это действующие атомные электростанции, исследовательские реакторы и заводы по обогащению урана. Эксперты подчеркивают, что целенаправленная атака по ним может повлечь беспрецедентную эскалацию на Ближнем Востоке.

В Израиле последние полторы недели приводят армию в боевую готовность, боясь возмездия за удар по иранскому консульству в Дамаске, где в начале месяца погибли несколько высокопоставленных офицеров КСИР.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары Израиля по больницам и школам в анклаве, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности, за исключением США.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в Газе