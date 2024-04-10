Ближневосточный котел: Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам в Иране

Эфирная новость 32 0

The Sun: Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам в Иране

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jamal Awad; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Военный кабинет Нетаньяху в последние дни проводит соответствующие «критические совещания»,

Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам в Иране. Об этом источник в западных спецслужбах рассказал газете The Sun.

По его данным, военный кабинет Нетаньяху в последние дни проводит соответствующие «критические совещания», а ЦАХАЛ уже начал учения ВВС в рамках подготовки к опасной операции.

Так может выглядеть предполагаемая карта ударов. Всего, согласно последнему докладу МАГАТЭ, в Иране расположены 17 ядерных объектов. Это действующие атомные электростанции, исследовательские реакторы и заводы по обогащению урана. Эксперты подчеркивают, что целенаправленная атака по ним может повлечь беспрецедентную эскалацию на Ближнем Востоке.

В Израиле последние полторы недели приводят армию в боевую готовность, боясь возмездия за удар по иранскому консульству в Дамаске, где в начале месяца погибли несколько высокопоставленных офицеров КСИР.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары Израиля по больницам и школам в анклаве, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности, за исключением США.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в Газе

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:27
Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению во взятке
18:14
В Подмосковье проходит турнир по стрельбе для ветеранов и действующих сотрудников контрразведки
18:13
Жителей Тюменской области призвали готовиться к эвакуации
18:06
Ближневосточный котел: Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам в Иране
17:58
«Падение» Boeing: в США расследуют заявление инженера об опасности самолета 787 Dreamliner
17:56
«Отдают себе отчет»: как протесты в Венгрии скажутся на политическом влиянии Орбана

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
«Дело будет неординарным»: кто намерен судиться за прах Либерж Кпадону
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок