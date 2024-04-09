В США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в Газе
Что сказал глава Пентагона?
Фото: Reuters / Ahmed Zakot
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У США нет данных, свидетельствующих о том, что Израиль совершает в секторе Газа геноцид. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«У нас нет доказательств подобного», — сказал министр в ходе слушаний комитета американского Сената по делам вооруженных сил.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи».
Ракетные удары Израиля по больницам и школам в анклаве, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по ситуации в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС.
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