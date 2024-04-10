На Украине хотят забирать личные автомобили в рамках «мобилизации транспортных средств»
На Украине могут начать изымать личные автомобили в рамках мобилизации
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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В Верховной раде началось рассмотрение законопроекта об ужесточении правил призыва граждан в ряды ВСУ.
Украинцы, имеющие в собственности более одного автомобиля, могут лишиться имущества в рамках «мобилизации транспортных средств». Соответствующие правки содержит законопроект о мобилизации, который находится на рассмотрении в Верховной раде.
Деталями законодательной инициативы поделилась украинский депутат Марьяна Безуглая в социальных сетях.
«Мобилизация транспортных средств — уточнение. Для граждан: при наличии в собственности более одного транспортного средства могут мобилизовать», — написала политик.
Законопроект об ужесточении правил мобилизации на Украине начали рассматривать в Верховной раде 10 апреля. Предполагается, что голосование об утверждении документа должно состояться в ближайшее время.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что могут исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ.
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