На Украине хотят забирать личные автомобили в рамках «мобилизации транспортных средств»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

На Украине могут начать изымать личные автомобили в рамках мобилизации

На Украине хотят забирать личные автомобили в рамках «мобилизации транспортных средств»

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация

В Верховной раде началось рассмотрение законопроекта об ужесточении правил призыва граждан в ряды ВСУ.

Украинцы, имеющие в собственности более одного автомобиля, могут лишиться имущества в рамках «мобилизации транспортных средств». Соответствующие правки содержит законопроект о мобилизации, который находится на рассмотрении в Верховной раде.

Деталями законодательной инициативы поделилась украинский депутат Марьяна Безуглая в социальных сетях.

«Мобилизация транспортных средств — уточнение. Для граждан: при наличии в собственности более одного транспортного средства могут мобилизовать», — написала политик.

Законопроект об ужесточении правил мобилизации на Украине начали рассматривать в Верховной раде 10 апреля. Предполагается, что голосование об утверждении документа должно состояться в ближайшее время.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что могут исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ.

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