Демобилизацию могут исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ
Что задумали в Верховной раде?
Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE
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Из закона об усилении мобилизации в ВСУ могут исключить демобилизацию. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Верховной раде.
«Предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — говорится в материале.
По информации издания, большое количество правок украинских парламентариев привело к необходимости углубленного изучения и проработки данного вопроса. С соответствующим предложением Минобороны Незалежной уже согласился кабмин.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с фронта в запас украинских срочников является исключительно популистским шагом, способом хоть немного снять напряжение в обществе и подготовить почву для нового призыва.
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