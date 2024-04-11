Смертельно опасная правда: что стоит за чередой инцидентов с самолетами Boeing

Первого инженера, который решил публично рассказать о проблемах корпорации со сборкой лайнеров, нашли мертвым в собственной машине.

Один из крупнейших производителей самолетов Boeing испытывает серьезные трудности и находится в эпицентре ряда скандалов. Чрезвычайные ситуации с лайнерами корпорации происходят на постоянной основе по всему миру.

В январе Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона и внезапно оторвавшейся аварийной двери.

Спустя некоторое время пилоты United Airlines заявили, что часть приборов управления полетом Boeing 737 Max 8 заклинила после приземления в Ньюарке. Однако на этом инциденты не закончились.

В марте стало известно, что в Boeing 737 Max и 787 Dreamliner существуют проблемы с безопасностью противообледенительного оборудования. После череды неприятностей американского авиагиганта обвиняют в снижении качества производства ради увеличения скорости. О причинах происшествий не так давно начали говорить и сотрудники самой компании.

Обнародование правды

Первым инженером, который решил публично признать наличие проблем со сборкой самолетов, стал Джон Барнетт. Он работал в Boeing 32 года, а после выхода на пенсию в 2017-м начал судебную тяжбу с бывшим работодателем.

Он утверждал, что рабочие под давлением руководства корпорации устанавливали бракованные детали на Boeing 787 Dreamliner, чтобы избежать задержек в производстве.

По информации Барнетта, случалось, что неисправные части доставали прямо из контейнеров для металлолома и устанавливали на строящиеся самолеты. Инженер также утверждал, что на заводе компании в Чарльстоне был слабый контроль качества, а с 2010 по 2014 год не соблюдались некоторые стандарты.

Говорил он и о том, что руководство запрещало сотрудникам документировать дефекты, заставляло работать вне процедур. В частности, Барнетт сообщил о проблеме с системой подачи кислорода в Boeing 787 Dreamliner.

В 2016 году он обнаружил, что аварийная кислородная система самолета неисправна, и предупредил начальство, однако никаких мер принято не было.

Проверка Федерального управления гражданской авиации (FAA) в 2017 году частично подтвердило показания Барнетта и предписала Boeing исправить ситуацию. На производстве тогда выявили около сотни нарушений.

Комиссия тщательно проверяла запчасти и провела 89 тестов. Более трети из них оказались провалены.

В январе 2024 года FAA заявило, что не разрешит компании расширить производство самолетов серии Max и распорядилось провести проверку всех лайнеров данного типа.

Загадочная смерть Барнетта

Однако бывший сотрудник так и не смог довести дело до конца. Тело 62-летнего Барнетта, подавшего иск против Boeing, нашли в его машине на парковке отеля.

По данным полиции, речь идет о самоубийстве — хотя мужчина должен был вот-вот дать новые показания. Адвокаты поставили под сомнение данную версию, так как, по словам сотрудника гостиницы, Барнетт за день до этого «совсем не выглядел расстроенным».

Существуют предположения, что бывшего инженера Boeing якобы убили за обнародование правды о корпорации. В любом случае, череда аварий вкупе с разоблачительными заявлениями Барнетта доставили компании серьезные проблемы и нанесли гигантский репутационный ущерб.

Месть корпорации?

Политолог Иван Мезюхо в беседе с 5-tv.ru рассказал, что версию об убийстве инженера из-за попытки скрыть правду можно назвать реалистичной.

«Конкуренция в авиастроении нарастает. Сегодня Boeing в мировых лидерах, а завтра Китай будет наращивать свое производство. РФ серьезно вкладывается в отечественное авиастроение, поэтому конкуренция нарастает, а информация о каких-то дефектах, по мнению руководства этой организации, не должна быть опубликована», — отмечает эксперт.

По мнению политолога, после инцидента с гибелью инженера другие сотрудники будут высказываться по теме более осторожно.

«Компания большая, у нее огромные активы и капиталы. А где огромные деньги, там и большое влияние на общественное мнение», — добавил он.

Специалист указывает, что данную историю может использовать Дональд Трамп в предвыборной кампании путем критики нынешней администрации, которая это допустила.

Инженер Сэм Салепхур

Несмотря на трагическую судьбу Барнетта, еще один инженер Boeing не смог молчать о существующих проблемах и нарушениях. Специалист Сэм Салепхур, проработавший в корпорации более десяти лет, раскрыл информацию о серьезных дефектах в фюзеляжах дальнемагистральных Boeing 787 Dreamliner — они возникают из-за изменений в процессе установки и скрепления больших секций фюзеляжа на сборочной линии.

«Господин Салехпур, проработавший в Boeing более десяти лет, указал, что проблемы возникли из-за изменений в том, как огромные секции (фюзеляжа. — Прим. ред.) устанавливались и скреплялись вместе на сборочной линии. По его словам, фюзеляж самолета поставляется в виде нескольких частей от разных производителей, и они не имеют одинаковой формы в местах соединения», — говорится в материале газеты The New York Times.

FAA на данный момент изучает предоставленную инженером информацию и проводит расследование.

Неисправность стабилизаторов

Летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов высказал свое мнение по поводу череды происшествий с самолетами корпорации. По мнению эксперта, Boeing ко всему прочему может иметь проблемы с исправностью стабилизаторов.

«У Boeing и раньше из-за стабилизаторов самолеты падали. Погибло много людей и экипаж ничего не мог сделать. Самолет переходил на пикирование. Летчик пытался что-то сделать, но ничего не мог. Со стабилизатором тяжело бороться», — отмечает Красноперов.

Множество пилотов отказывались летать на таких лайнерах, вспоминает эксперт. Они были не в состоянии справиться со стабилизатором.

По мнению Красноперова, Барнетт мог бы рассказать настоящие причины происшествий на борту, однако он «унес тайны с собой». В ином случае с его помощью можно было бы провести работу по устранению неполадок самолетов Boeing.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с двигателя Boeing сорвало обшивку прямо во время взлета в США.