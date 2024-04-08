С двигателя Boeing сорвало обшивку прямо во время взлета в США

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Подкаст 30 0

Воздушному судну пришлось вернуться на землю.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

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Самолет компании Boeing вновь едва не рассыпался в воздухе. В США прямо во время взлета с двигателя воздушного судна сорвало обшивку. Металлический лист какое-то время еще висел на детали, но вскоре оторвался и ударился об крыло.

Самолtт пришлось экстренно вернуть в аэропорт Денвера. Несмотря на поломку, пилоту удалось успешно приземлиться.

В этом году неполадки у «Боингов случаются постоянно». Из-за череды скандалов и проверок под давлением властей США авиастроительная компания была вынуждена резко сократить производство.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США Boeing 737 приземлился без части внешней обшивки.

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