Россиянка отсудила более 400 тысяч рублей у Applе за сломанный iPhone

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Как у нее это получилось?

Россиянка отсудила более 400 тысяч рублей у Applе за сломанный iPhone

Фото: © РИА Новости / Ирина Калашникова

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В 2020 году жительница Перми купила смартфон у официального представителя техники Apple в России ООО «Эппл Рус». Позже ее девайс перестал включаться и заряжаться. Так как гарантийный период еще не подошел к концу, женщина рассчитывала, что ей отремонтируют или вернут деньги за телефон. Однако организация отказалась это делать. Об этой истории пишет URA.RU.

После отказа в ремонте женщина решила обратиться в суд. Как итог: ей удалось отсудить более 400 тысяч рублей.

«С „Эппл Рус“ взыскали деньги, уплаченные за смартфон, компенсацию морального вреда (пять тысяч рублей), штраф (50 тысяч рублей). Всего: 152,9 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.

Но на этом история не закончилась, так как после решения суда «Эппл Рус» так и не вернули покупательнице деньги. Женщина решила снова подать иск в суд, в результате чего организацию обязали оплатить еще 206 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма составила 408 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мировой суд РФ впервые оштрафовал Applе за неудаление запрещенного контента.

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