Набиуллина назвала шесть направлений для борьбы с бедностью в России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Набиуллина: для борьбы с бедностью нужно повысить финансовую грамотность россиян

Набиуллина назвала шесть направлений для борьбы с бедностью в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Какие варианты рассматривают в Центробанке?

Существует шесть возможных направлений для борьбы с бедностью в стране. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, первый способ — это снижение инфляции, которая фактически является «налогом для бедных». Также важно защищать население от чрезмерной закредитованности, мошенничества на рынке финансов и обеспечивать меры поддержки россиян, оказавшихся в сложных жизненных условиях.

Кроме того, Набиуллина озвучила важность развития финансовых продуктов специально для обладателей невысоких доходов, например, социальных счетов и вкладов, позволяющих получать высокий процент прибыли.

«И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться на сложном финансовом рынке, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, преумножения», — заключила Набиуллина во время своего выступления с годовым отчетом в Госдуме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Набиуллина оценила влияние повышенной ключевой ставки на экономику России.

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