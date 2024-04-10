Набиуллина оценила влияние повышенной ключевой ставки на экономику России

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 43 0

Набиуллина: благодаря повышению ключевой ставки пик инфляции в РФ остался позади

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Глава ЦБ РФ рассказала об ситуации с инфляцией в стране.

Пик инфляции в России остался позади, на это повлияло, в том числе, повышение ключевой ставки. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Такую ситуацию, когда избыточный спрос выливается и в рост цен, и в ослабление рубля, мы наблюдали прошлым летом: на нее мы отреагировали повышением ключевой ставки. Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади», — заявила Набиуллина во время своего выступления с годовым отчетом в Госдуме.

При этом глава ЦБ РФ отметила, что повышение ключевой ставки не «поставило крест» на развитии российской экономики, чего опасались осенью 2023-го. Наоборот, экономика восстановилась и сейчас продолжает расти, причем, высокими темпами — по итогам прошлого года ВВП страны увеличился на 3,5%.

В конце марта 2024 года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. До такого уровня она была поднята в декабре 2023-го. Причиной специалисты Банка России назвали высокое инфляционное давление, а также отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки в 2024 году.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
«Это — репутация»: в США признали плохую работу своих дронов, переданных Украине
13:42
В Кремле призвали учитывать геополитические реалии при переговорах по Украине
13:36
В «Роскосмосе» назвали причину второй отмены пуска ракеты «Ангара-А5»
13:33
Группа журналистов попала под обстрел в районе Кременной
13:31
Военные инженеры РВСН привезли воду жителям Оренбургской области
13:14
Источник заявил об обнаружении письма с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
Заговоры, елки и монеты: 10 дачных примет, в которые верят даже опытные садоводы
Куда дели деньги?! На что власти Орска тратили бюджет вместо обслуживания дамбы
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок