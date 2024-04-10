Набиуллина оценила влияние повышенной ключевой ставки на экономику России

Глава ЦБ РФ рассказала об ситуации с инфляцией в стране.

Пик инфляции в России остался позади, на это повлияло, в том числе, повышение ключевой ставки. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Такую ситуацию, когда избыточный спрос выливается и в рост цен, и в ослабление рубля, мы наблюдали прошлым летом: на нее мы отреагировали повышением ключевой ставки. Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади», — заявила Набиуллина во время своего выступления с годовым отчетом в Госдуме.

При этом глава ЦБ РФ отметила, что повышение ключевой ставки не «поставило крест» на развитии российской экономики, чего опасались осенью 2023-го. Наоборот, экономика восстановилась и сейчас продолжает расти, причем, высокими темпами — по итогам прошлого года ВВП страны увеличился на 3,5%.

В конце марта 2024 года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. До такого уровня она была поднята в декабре 2023-го. Причиной специалисты Банка России назвали высокое инфляционное давление, а также отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки в 2024 году.