Посольство России раскритиковало грядущий саммит по Украине в Швейцарии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 14 0

В Бюргенштоке, как отмечается, в очередной раз попытаются продавить нежизнеспособную «формулу мира».

Посольство России раскритиковало грядущий саммит по Украине в Швейцарии

Фото: Reuters / Johanna Geron

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Тема:
Спецоперация

Без участия российской стороны мирная конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке окажется раундом бесплодных консультаций. Об этом заявили в посольстве России в Берне.

«Встреча в Бюргенштоке в отсутствие России будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату», — говорится в заявлении.

Россия, как отмечается, не получала приглашения на данное мероприятие. Однако оно было бы отклонено в случае отправки, подчеркнули в дипмиссии.

Конференция в Бюргенштоке станет очередной попыткой продавливания «формулы мира», которая является для России неприемлемой, указали в посольстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что участие Белоруссии в саммите по Украине в Швейцарии является маловероятным. Ожидается, что на встречу приедут представители более 80 стран, но точное число участников пока неизвестно.

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