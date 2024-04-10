Калужский завод Continental завершил процесс ребрендинга

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 14 0

Данное предприятие вошло в шинный кластер, созданный на базе АО «Кордиант».

Калужский завод Continental завершил процесс ребрендинга

Фото: Синицын Михаил / ТАСС

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Калужский завод Continental завершил процесс ребрендинга — теперь он носит название Gislaved («Гиславед»). Об этом сообщили представители компании.

Данное предприятие вошло в шинный кластер, созданный на базе АО «Кордиант». Он объединил заводы в Омске, Калужской области (ранее Continental AG), Ярославле и Ульяновске (ранее Bridgestone).

Производственная мощность шинного кластера «Кордиант» достигает 15 миллионов шин в год. Численность персонала насчитывает больше восьми тысяч человек.

Генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин рассказал, что организация нацелена на импортозамещение, разработку новых рецептур и технологий благодаря наработкам собственного НТЦ «Интайр», а также международной экспертизе инженерно-технической команды шинных заводов в Калуге и Ульяновске. В измененный портфель шинного кластера «Кордиант» вошли пять легковых брендов: Meteor, Gislaved, Torero, Cordiant и Tunga.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что австрийский производитель кирпича Wienerberger продал свои заводы в России. Собственником предприятия стала фирма «Строймикс», которая принадлежит бизнесмену Алексею Филину.

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