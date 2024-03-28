Австрийский производитель кирпича Wienerberger продал заводы в России

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Концерн собирался уйти из страны еще в 2022 году.

Австрийский производитель кирпича Wienerberger продал заводы в России

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Австрийский производитель кирпича Wienerberger продал свои заводы в России. Собственником предприятия стала фирма «Строймикс», которая принадлежит бизнесмену Алексею Филину. Соответствующие данные приводятся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Отмечается, что Филин владеет предприятием с 12 февраля 2024 года. Речь идет о заводах во Владимирской области и Республике Татарстан.

Причем Wienerberger собирался уйти из России еще в 2022 году, сообщает РБК, но концерну трудно было провести сделку из-за постоянно меняющегося законодательства. По словам представителя компании, продажа бизнеса «Строймиксу» успешно завершена. Стоимость сделки решено не разглашать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ретейлер DYI «Леруа Мерлен» переименовал свою материнскую компанию в России. При этом о ребрендинге бизнеса пока не сообщается.

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