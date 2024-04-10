«На самом деле мужчина»: жена Макрона попросила ускорить процесс по делу о клевете

Конспирологи убеждены, что первая леди Франции на самом деле родилась мальчиком и сменила пол примерно в возрасте 30 лет.

Жена лидера Франции Эммануэля Макрона, Брижит Макрон, попросила суд перенести слушания по делу о клевете против Наташи Рей на более раннюю дату — та утверждала, что первая леди страны якобы родилась мужчиной. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

В итоге процесс перенесли с марта 2025 года на 19 июня 2024 года при помощи адвоката Жана Энночи. Юрист указал, что в последнее время из-за одной обозревательницы «вред для клиентов растет с каждым днем».

Американская политическая активистка Кэндис Оуэнс в марте вновь подняла в своем блоге тему о том, что жена Макрона якобы на самом деле мужчина.

Согласно теории, распространяющейся в СМИ и социальных сетях, первая леди Франции на самом деле родилась мальчиком и сменила пол примерно в возрасте 30 лет. Утверждается, что Брижит будто бы не рожала ни одного из своих троих детей и что ее бывший муж, покойный банкир, никогда не существовал.

«Этот эпизод вызывает большой резонанс, поэтому я просто хочу сказать: после изучения этого вопроса я готова поставить всю свою профессиональную репутацию на кон, что Бриджит Макрон на самом деле мужчина», — убеждена Оуэнс.

В одном из своих подкастов Оуэнс обратила внимание на архивные фото семьи Тронье, опубликованные Daily Mail в 2021 году. На фото, как утверждается, сидит маленькая Брижит на коленях у матери.

Однако американская обозревательница заметила, что девочка «не похожа» на первую леди Франции, а вот мальчик слева на фото «выглядит как Брижит Макрон». Другой кадр из молодости первой леди Франции, по ее мнению, выглядит «слишком новым» и «обработанным».

Оуэнс утверждала, что Брижит «просто не в состоянии предоставить ни одной своей фотографии за первые 30 лет жизни». Она, говорит активистка, никогда не появлялась на публике вместе с братом с семейных фотографий.

Рей же в декабре 2021 года рассказала на YouTube, что Макрон якобы родилась в 1953 году под именем Жан-Мишель Тронье. Позже видео было удалено, и ее оштрафовали за клевету после решения апелляционного суда.

В качестве свидетелей в суд вызывали бездетную пару, проживающую в Довиле — Катрин и Жан-Луи Аузьер. Тот был родственником Брижит, когда она была замужем за Андре-Луи Озьером.

По версии Рей, что Озьер подделал административные документы, чтобы скрыть «государственную тайну». А именно — что его жена якобы родила всех троих детей первой леди Франции.

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