«Тормозим эту тему»: бывший Бони спровоцировал слухи о романе с Айзой

Что связывает их на самом деле?

Бывшая жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова), блогер Айза, встретилась в Дубае с экс-возлюбленным телеведущей Виктории Бони, Русланом. Он вполне невинно сводил ее с детьми в парк развлечений, но не тут-то было.

Подписчики заподозрили Айзу в новом романе. Однако экс-супруга Гуфа настаивает, что Руслан — приятель рэпера, который по-дружески позаботился о ней с детьми.

«Тормозим эту тему! Мой директ переполнен пугающими меня сообщениями. Руслан — друг Леши Гуфа. И Леха попросил Руслана свозить детей в парк развлечений и все. Просто, чтобы позаботиться о нас тут. Не придумываем, не устраиваем, а то накажу!» — сказала Айза в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, при каких обстоятельствах Айза отречется от детей.

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