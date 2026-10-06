«Терпеть не могу»: Потехин спрятался от камер на премьере фильма «Руки Вверх! 2»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 37 0

Оказавшись в зале, музыкант предпочел держаться подальше и от бывшего коллеги Сергея Жукова.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Потехин появился на публике после неприятных слухов

Экс-участник группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин пришел на премьеру фильма о музыкальной группе после уговоров супруги Елены. Об этом его жена рассказала корреспонденту 5-tv.ru перед показом картины «Руки Вверх! 2».

«Он здесь благодаря мне», — лаконично объяснила присутствие мужа его супруга.

Сам Потехин старался держаться подальше от камер и признался, что не любит повышенного внимания.

«Терпеть не могу (публичность. — Прим. ред.)», — заявил музыкант.

Зайдя в зал, Потехин оказался в неловкой ситуации: на сцене в этот момент выступал его бывший партнер по музыкальной группе Сергей Жуков. Артист постарался как можно быстрее занять свое место и практически не смотрел в сторону сцены.

Даже попкорн на премьеру фильма Потехину, по его словам, приобрели его старые друзья.

«Я понятия не имею (сколько стоит попкорн. — Прим. ред.), мне просто друзья мои оплатили, древние», — отметил музыкант.

Когда-то Потехин вместе с Жуковым собирал многотысячные залы и был частью одного из самых популярных дуэтов страны. Однако после распада «Руки Вверх!» в 2006 году их карьеры сложились совершенно по-разному.

Жуков продолжил выступать под названием «Руки Вверх!» и превратил проект в масштабное концертное шоу. В это время Алексей создал собственный коллектив — «Потехин Бэнд» — и начал гастролировать с ретропрограммой. Однако разница в масштабе проектов отразилась на гонораре Потехина.

Кроме того, в последние годы вокруг артиста появлялись неприятные слухи. В частности, после некоторых выступлений пользователи сети начали подозревать, что у музыканта есть проблемы с алкоголем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что этим летом Жуков и Потехин вместе вышли на сцену в «Лужниках» во время юбилейного концерта, посвященного 30-летию группы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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