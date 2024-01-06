Не простит никогда: Айза рассказала при каких обстоятельствах отречется от детей

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 48 0

Айза заявила, что откажется от сыновей при обвинениях женщин в меркантильности

Не простит никогда: Айза рассказала при каких обстоятельствах отречется от детей

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Как, по мнению блогера, можно воспитать из сына настоящего мужчину?

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза в своем блоге заявила, что отвернется от сыновей, если они, став взрослыми, будут обвинять своих избранниц в меркантильности.

«Если Сэм или Элвис скажут своим женам эту чушню: „Ты со мной только из-за денег“, я в этот момент откажусь от своих сыновей. Реально», — призналась блогер.

Как подчеркнула звездная экс-жена музыканта, она старается воспитывать детей с другими ценностями. С малых лет Айза внушает им то, что в будущем их дамы сердца никогда ни в чем не должны нуждаться.

«Хоть их будет 1000! Но каждая будет в подарках, в заботе, в любви! И даже если любовь закончится, то они будут уважать их! И уважать то время, которое они были вместе!» — высказалась Айза.

По ее словам, наследники уже растут с полным желанием преподносить подарки представительницам слабого пола. К примеру, сыновья, которым по 8 и 14 лет, сейчас вовсю радуют маму небольшими презентами. Телеведущая также отметила, что юные джентльмены уже ждут, когда сами начнут много зарабатывать, чтобы покупать ей бриллианты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза назвала себя подопытной крысой.

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