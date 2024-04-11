Хозяин Белого дома решил обвинить Конгресс во всех бедах ВСУ.

Завершение конфликта на Украине зависит от того, продолжат ли США оказывать Киеву помощь. Об этом заявил Джо Байден после переговоров с премьер-министром Японии.

Американский Конгресс с конца прошлого года блокирует 60 миллиардов долларов, которые запрашивает Белый дом. И с тех же пор Украина практически перестала получать оружие от Соединенных Штатов.

«Война на Украине закончится тогда, когда лидер Палаты представителей позволит проголосовать. Большинство демократов и республиканцев поддерживают Украину. Голосование должно быть сейчас же!» — сказал он.

Об этом же говорили и представители Пентагона на слушаниях в Палате представителей. Военные подчеркнули, что уже сейчас Украина в пять раз уступает России в снарадах.

А скоро боеприпасы и вовсе закончатся. И все это — прямой путь к поражению киевского режима.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.