Подполье сообщило о массированном ударе ВС РФ по объектам ВСУ в Харькове

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Подпольщик Лебедев: войска РФ нанесли массированный удар по объектам в Харькове

Подполье сообщило о массированном ударе ВС РФ по объектам ВСУ в Харькове

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

При этом от Минобороны официальной информации пока не поступало.

Российская армия нанесла массированный удар ракетами по подконтрольному киевскому режиму Харькову. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Рано утром 11 апреля город Харьков подвергся массированной атаке. Наша агентура насчитала 16 „прилетов“ в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По словам харьковчан, удары наносились ракетами», — приводит РИА Новости его слова.

Согласно данным Лебедева, целями стали ТЭЦ-3, а также заводы «Турбоатом», имени Малышева и Железобетонных конструкций. Еще предполагается, что удар пришелся и по трансформатору. Сейчас дым белого цвета поднимается в стороне трубы ТЭЦ-3.

«Судя по огромной веренице „скорых“, „прилетело“ очень хорошо», — добавил подпольщик.

В Минобороны России официально информацию не подтверждали.

Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о серьезном повреждении оборудования двух ТЭС. Минобороны России не комментировало данную ситуацию.

Российские бойцы в ночь на 22 марта нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. В результате были повреждены ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ, уничтожена иностранная техника, поражены подразделения боевиков и наемников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Тема:
Спецоперация
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