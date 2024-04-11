На Украине заявили о серьезном повреждении оборудования двух ТЭС

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Минобороны России не комментировало данную ситуацию.

На Украине заявили о серьезном повреждении оборудования двух ТЭС

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

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Тема:
Спецоперация

На Украине повреждено оборудование двух тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.

«Серьезно повреждено оборудование предприятий», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, в каких регионах Незалежной расположены эти ТЭС. Комментариев от Минобороны России не поступало.

Российские бойцы в ночь на 22 марта нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. В результате были повреждены ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ, уничтожена иностранная техника, поражены подразделения боевиков и наемников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине почти полностью уничтожены несколько электростанций. Исполнительный директор ДТЭК, крупнейшего производителя энергии на Украине, Максим Тимченко заявил о необходимости восстановить как можно больше энергии к октябрю 2024 года. Группа потеряла порядка 80% своей выработки электроэнергии в последнюю неделю марта.

Тема:
Спецоперация
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