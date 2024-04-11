«Новая страница в истории»: как Ирина Шейк стала лицом бренда Gloria Jeans

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 47 0

Ирина Шейк стала лицом бренда Gloria Jeans

«Новая страница в истории»: как Ирина Шейк стала лицом бренда Gloria Jeans

Фото: CraSH / ТАСС

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Для модели составили несколько модных образов из вещей российского бренда.

Уроженка Челябинской области и супермодель Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans. Фотографии с ней появились на официальном сайте и в социальных сетях магазина.

«Новая история GJ с участием супермодели Ирины Шейк. Эта рекламная кампания посвящена перевоплощению бренда и отражает новую страницу в нашей более чем 40-летней истории», — приводят цитату из официального заявления бренда URA.RU.

На снимках рекламной кампании модель появилась в кежуал-образах на фоне индустриального пейзажа. На Ирине был образ, состоящий из бомбера, белого топа и серых джинс клеш. Второй образ включал в себя рваный черный топ на белой майке с короткими шортами, дополненный бежевым тренчем и сапогами-казаками.

Представители бренда рассказали, что данная кампания будет состоять из трех частей, каждая из которых будет запускаться в новом сезоне. На данный момент была представлена только весенняя часть, позже ожидается выход летней и осенней съемок и коллекций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ирина Шейк выложила откровенное фото в купальнике с отпуска.

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