Зов джунглей: Ирина Шейк выложила откровенное фото в купальнике с отпуска

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 221 0

Модель Ирина Шейк показала фигуру во время отпуска

Зов джунглей: Ирина Шейк выложила откровенное фото в купальнике с отпуска

Фото: Instagram* / irinashayk

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Модель снова похвалилась своей подтянутой фигурой.

Модель Ирина Шейк отправилась в отпуск, на этот раз она выбрала тропики. Оттуда звезда выложила в личном блоге в социальных сетях несколько фото, на которых показала лицо без макияжа и подтянутую фигуру.

Модель для серии снимков позировала на фоне моря в полупрозрачном платье с леопардовым принтом длины макси. Кроме того, она снялась во время купания, показав фигуру в купальнике.

«Наша красавица»;

«Русская красотка»;

«Красота как она есть», — восхищаются поклонники в комментариях под публикацией.

Сама Шейк ранее признавалась, что быстрый обмен веществ помогает ей сохранить стройную фигуру даже на четвертом десятке. Однако перед съемками она придерживается правила не употреблять плотную пищу, чтобы ее живот выглядел плоским. После работы она может позволить себе съесть что-то вредное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Ирина Шейк снялась в откровенном бикини, похваставшись фигурой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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