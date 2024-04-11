Шакро Молодой после освобождения оказался в больнице

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Криминальный авторитет Шакро Молодой госпитализирован из-за проблем с сердцем

Шакро Молодой после освобождения оказался в больнице

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Он вышел из колонии досрочно в середине марта. Адвокат не рассказывал о его состоянии.

Досрочно освобожденный криминальный авторитет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, доставлен в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Ему сделали коронографию, чтобы установить диагноз и назначить лечение. О состоянии Калашова не сообщается. Других подробностей также пока не приводится.

Что известно о Захарии Калашове?

За решеткой Шакро Молодой находился с 2018-го. Суд признал его виновным по делу о вымогательстве и приговорил к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Суд установил, что в декабре 2015 года Шакро Молодой вместе с участниками его банды требовал деньги у хозяйки ресторана на Родчельской улице в Москве. В результате перестрелки с охраной заведения погибли два человека, еще четверо были ранены. Помимо этого, с июня 2015 года по август 2016 года банда Шакро требовала десять миллионов рублей у гендиректора крупного акционерного общества.

Также в суде было доказано, что вор в законе передал один миллион долларов экс-начальнику управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко и бывшему руководителю московского главка СКР генералу Александру Дрыманову, которые должны были поспособствовать освобождению Андрея Кочуйкова, осужденного за перестрелку на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015-го.

В середине марта 2024 года Шакро Молодой вышел по УДО. Как рассказал его адвокат Тенгиз Папаскуа, Калашов отбывал наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю в поселке Двубратский Усть-Лабинского района. Комментировать состояние здоровья Молодого Папаскуа не стал.

Ранее 5-tv.ru писал, что актрису театра и кино Кристину Асмус госпитализировали с высокой температурой.

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