Адвокат криминального авторитета Шакро Молодого подтвердил его освобождение

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 34 0

Решение об УДО Захария Калашова принял Усть-Лабинский суд Краснодарского края.

Адвокат криминального авторитета Шакро Молодого подтвердил его освобождение

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) вышел из колонии по решению об условно-досрочном освобождении. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил его адвокат Тенгиз Папаскуа.

Калашов отбывал наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Краснодарскому краю в поселке Двубратский Усть-Лабинского района. Решение об условно-досрочном освобождении было принято Усть-Лабинским судом 13 марта 2024 года. По словам Папаскуа, он вышел на свободу не сегодня. Адвокат при этом не стал комментировать состояние его здоровья.

За решеткой Шакро Молодой находился с 2018-го. Суд признал его виновным по делу о вымогательстве и приговорил к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Суд установил, что в декабре 2015 года Шакро Молодой вместе с участниками его банды требовал деньги у хозяйки ресторана на Родчельской улице. В результате перестрелки с охраной заведения погибли два человека, еще четверо были ранены. Помимо этого, с июня 2015 года по август 2016 года банда Шакро требовала десять миллионов рублей у гендиректора крупного акционерного общества.

Также в суде было доказано, что вор в законе передал один миллион долларов экс-начальнику управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко и бывшему руководителю московского главка СКР генералу Александру Дрыманову, которые должны были поспособствовать освобождению Андрея Кочуйкова, осужденного за перестрелку на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015-го.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что директора структурного подразделения «Росатома» Сахарова арестовали за взятку.

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