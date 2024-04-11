Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность России

С соответствующим иском в Арбитражный суд обращалась Генпрокуратура.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Компания «Кубань-Вино» перешла в собственность России. Соответствующее решение по иску Генпрокуратуры РФ вынес суд, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Помимо этого, в госсобственность перешли активы агрофирм «Южная» и «Ариант», а также предприятия «Центр пищевой индустрии — Ариант». При этом сообщается, что состав руководства компаний остался прежним.
«Кубань-Вино» является крупнейшим производителем винной продукции в России. В 2023 году компания выпустила 95,5 миллиона бутылок вина.
Прежде фирма принадлежала группе компаний «Ариант». Взыскать активы в пользу государства Генпрокуратура России требовала в рамках неосновательного обогащения экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК).
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с бывших владельцев Челябинского комбината взыщут 105 миллиардов рублей.
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