С бывших владельцев Челябинского комбината взыщут 105 миллиардов рублей

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 64 0

С таким требованием выступала Генеральная прокуратура России.

С бывших владельцев Челябинского комбината взыщут 105 миллиардов рублей

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск о взыскании с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и АО «Компания «Эталон» 105 миллиардов рублей. Соответствующая информация опубликована в базе инстанции.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда.

С таким требованием выступала Генеральная прокуратура России. Сумма взыскания равна размеру неосновательного обогащения бывших хозяев завода.

Решение о передаче России заводов ЧЭМК по иску Генпрокуратуры было принято 26 февраля 2024 года. Как утверждало ведомство, в компании были зафиксированы сомнительные финансовые операции. Кроме того, в прокуратуре уверены, что сырье для вооружения российской армии передавалось за границу, причем, «в промышленных масштабах».

Группа ЧЭМК представляет собой крупнейший производитель ферросплавов в России. Помимо прочего, она включает в себя заводы по производству машин и оборудования для металлургии, добыче и обогащению железной руды, а также подразделение по освоению месторождения хромитовых и марганцевых руд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Генпрокуратура России подала иск в отношении «Макфы».

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