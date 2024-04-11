Захарова предрекла крах ЕС после вступления Украины в альянс

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

Таким образом дипломат отреагировала на недавнее заявление Владимира Зеленского.

Захарова предрекла крах ЕС после вступления Украины в альянс

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз (ЕС) находится в коме, однако вступление Украины в альянс его окончательно добьет.

«К этому месяцу как раз выйдет книга (экс-главы МИД Австрии) Карин Кнайсель „Реквием по Европе“. Совпадение? Не думаю. Евросоюз в коме, но что-то должно его добить окончательно. Не пропадать же киевскому режиму даром. Решили совместить», — высказалась дипломат в Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского на совместной конференции с его литовским и польским коллегами Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе. Он сообщил, что июнь — правильный месяц, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз намерен выделить Украине еще 1,5 миллиарда евро помощи. В марте Еврокомиссия отдала Украине 4,5 миллиарда евро микрофинансовой помощи.

Прежде первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявлял, что Брюссель намерен в 2024 году выделить Киеву порядка 21 миллиарда евро.

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