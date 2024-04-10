Всего Брюссель планирует перевести Киеву порядка 21 миллиарда евро в 2024 году.

Европейская комиссия планирует в апреле выделить Украине второй транш в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении ЕК по итогам прошедшего в Незалежной заседания комитета доноров киевского режима.

«Второй транш предварительно согласованного финансирования в размере 1,5 миллиарда евро предусмотрен в апреле при условии положительной оценки выполнения согласованных условий», — говорится в нем.

В марте Еврокомиссия отдала Украине 4,5 миллиарда евро микрофинансовой помощи. Прежде первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявлял, что Брюссель намерен в 2024 году выделить Киеву порядка 21 миллиарда евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Еврокомиссии сообщили о начале работы над 14-м пакетом санкций против России.

Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.