Путин объяснил удары по энергообъектам Украины процессом демилитаризации

Из гуманитарных соображений ВС России не били по ним зимой.
Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
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Удары энергообъектам на территории Украины являются частью демилитаризации из-за влияния на ОПК страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Мы исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», — сказал глава государства на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Однако после нанесения ударов по энергообъектам Вооруженные силы России были вынуждены ответить, указал он.
Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны России предрекли катастрофические итоги нового контрнаступления ВСУ.
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