И заодно напомнили, чем завершилось предыдущее.

Результатом предыдущего так называемого контрнаступления ВСУ стала гибель и тяжелые ранения более 166 тысяч боевиков. Об этом 5-tv.ru заявил высокопоставленный источник в Минобороны России.

Также формирования националистов потеряли 789 танков, 2,4 тысячи бронированных машин и 132 самолета. Отмечается, что на Украине уже явно нет желающих добровольно поддерживать очередной безумный план Владимира Зеленского.

Например, об этом наглядно свидетельствует новый закон о массовой принудительной мобилизации, нужный для того, чтобы заполнить огромный недокомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом.

При этом обязанность обеспечить мобилизованных оружием Зеленский полностью возлагает на Запад, поскольку ничего своего на Украине давно уже нет. Хотя и зарубежным «партнерам» осталось уже только «догола раздеть» свои войска, указали в Минобороны.

«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании не приходится сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — отметил источник.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост во время нового контрнаступления ВСУ.