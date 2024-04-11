ФСБ предотвратила теракт в Донецке

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили совершение теракта на территории ДНР. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность террористической ячейки, члены которой планировали совершение теракта на военном объекте в Донецке. В ячейку входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии.

Было установлено, что деятельность террористической группы координировалась из Украины. Злоумышленники намеревались переправиться туда через Турцию после совершения преступления в России.

По месту проживания задержанных правоохранители изъяли два самодельных взрывных устройства и ручные гранаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении в Москве.