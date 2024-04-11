ФСБ предотвратила теракт в Донецке

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Задержаны шестеро членов группировки, планировавшей нападение на объект Минобороны РФ.

ФСБ предотвратила теракт в Донецке

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили совершение теракта на территории ДНР. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность террористической ячейки, члены которой планировали совершение теракта на военном объекте в Донецке. В ячейку входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии.

Было установлено, что деятельность террористической группы координировалась из Украины. Злоумышленники намеревались переправиться туда через Турцию после совершения преступления в России.

По месту проживания задержанных правоохранители изъяли два самодельных взрывных устройства и ручные гранаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении в Москве.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.72
0.50 100.68
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:03
Над посольством Украины в Москве подняты флаг России и Знамя Победы
22:00
ФСБ предотвратила теракт в Донецке
21:49
Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах после взрыва
21:49
«Очень опасное пойло»: что категорически запрещено смешивать с вином
21:47
Путин объяснил удары по энергообъектам Украины процессом демилитаризации
21:36
Новая пассия появилась в жизни 91-летнего отца Киркорова

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок