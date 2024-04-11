Крупнейшая партия Швейцарии потребовала отменить все непринятые Совбезом ООН санкции

А специальный документ, подготовленный членами фракции с предложениями по нейтралитету, уже собрал свыше 130 тысяч подписей.

«Демократический союз центра» (UDC), крупнейшая партия швейцарского парламента, потребовала отменить введенные страной санкции, которые не принимал Совбез ООН. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

«Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство, а значит, не вызывает доверия у всех сторон конфликта. Теперь необходимо срочно нажать на тормоза: Швейцария должна строго вернуться к своему вооруженному нейтралитету», — говорится в сообщении.

Документ по нейтралитету, который подготовили члены партии, уже собрал более 130 тысяч подписей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД Швейцарии указали на необходимость участия России в мирном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Министр иностранных дел Иньяцио Кассис недавно встретился с коллегой из России Сергеем Лавровым для дискуссии по теме кризиса.