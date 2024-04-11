В МИД Швейцарии указали на необходимость участия России в мирном процессе

Именно в этой стране вскоре пройдет саммит по Украине.

России необходимо участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

«Конференция должна заложить основу для мирного процесса. Россия неоднократно заявляла, в том числе публично, что не заинтересована в участии в этой первой встрече. Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России», — сказал представитель министерства иностранных дел страны.

Эльчингер подчеркнул, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис недавно встретился с коллегой из России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили вопросы проведения «мирной конференции».

Кассис подчеркивал, что Швейцария хочет обсудить все точки зрения и инициативы, чтобы прийти к миру. Эльчингер отметил, что точный список участников будет известен за несколько дней до конференции — всего пригласят примерно 120 стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не примет участие в конференции по Украине.