В МИД Швейцарии указали на необходимость участия России в мирном процессе

МИД Швейцарии: России необходимо участвовать в мирном процессе по Украине
Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken
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Именно в этой стране вскоре пройдет саммит по Украине.
России необходимо участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
«Конференция должна заложить основу для мирного процесса. Россия неоднократно заявляла, в том числе публично, что не заинтересована в участии в этой первой встрече. Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России», — сказал представитель министерства иностранных дел страны.
Эльчингер подчеркнул, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис недавно встретился с коллегой из России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили вопросы проведения «мирной конференции».
Кассис подчеркивал, что Швейцария хочет обсудить все точки зрения и инициативы, чтобы прийти к миру. Эльчингер отметил, что точный список участников будет известен за несколько дней до конференции — всего пригласят примерно 120 стран.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не примет участие в конференции по Украине.
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