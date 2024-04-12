Путин распорядился выделить средства на космическую ядерную энергетику

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Какие цели обозначил глава государства?

Путин распорядился выделить средства на космическую ядерную энергетику

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину, «Роскосмосу» и «Росатому» выделить средства на проект по развитию космической ядерной энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В документе отмечается, что власти совместно с государственными корпорациями должны выделить из федерального бюджета средства, которые необходимы для развития космической ядерной энергетики России.

Особое внимание следует уделить развитию уже «имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики». Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин — решения по распоряжению должны принять до 15 июня 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил разработать основные принципы подготовки новых нацпроектов. Их рассмотрят на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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