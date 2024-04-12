Путин поручил разработать основные принципы подготовки новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и передать в администрацию главы государства основные принципы подготовки новых национальных проектов и подходы к их финансированию. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 30 апреля. Подготовленные принципы рассмотрят на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Также участие в обсуждении примут главы регионов. Помимо этого, Путин поручил выделить средства «Роскосмосу» и «Росатому» на развитие космической ядерной энергетики.

Ранее 5-tv.ru писал, что амбициозные задачи поставил президент в своем послании Федеральному собранию в конце февраля. Неслучайно в самом начале своей речи Путин напомнил про то вдохновение и ту уверенность, что вселила «русская весна».

Если мы смогли отстоять свое, значит, нам по силам и преумножить. Два самых наукоемких и революционных проекта — строительство высокоскоростной железной дороги «Москва — Петербург» и запуск на орбиту собственной космической станции с ядерным челноком у причала.