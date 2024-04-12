Все могу сама: Агата Муцениеце подколола Зепюр Брутян

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Муцениеце едко подколола Брутян в вопросе карьеры

Все могу сама: Агата Муцениеце подколола Зепюр Брутян

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Бывшая жена главного мажора страны никак не может отстать от новой возлюбленной.

Актриса Агата Муцениеце сделала колкое замечание в сторону Зепюр Брутян, написав в своем блоге, что, в отличие от некоторых, она остается востребованной актрисой, даже не имея влиятельного мужа, намекая на Павла Прилучного.

Артистка выложила в личный блог фото, где она сидит на полу и во время одного из кастингов подписывает на коленке договор на другой проект, показывая тем самым, как много у нее работы, и какой у нее плотный рабочий график. И все это благодаря своим собственным усилиям, а не как у некоторых.

«Это я на коленках на Мосфильме подписываю договор на проект, пока пришла на пробы на другой проект, приехав со съемок из Питера, а в это время меня утвердили на еще один. И я даже не чья-то жена», — подписала хвастливо свой снимок Муцениеце.

Теперь остается ждать, что же на этот выпад ответит Зепюр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Муцениеце унизила и растоптала Брутян на глазах у детей.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

14:45
Лукашенко прокомментировал слухи о планах России и Белоруссии по захвату Европы
14:40
Все могу сама: Агата Муцениеце подколола Зепюр Брутян
14:31
В России разработали меры защиты транспорта от беспилотников
14:20
VK проведет День космонавтики вместе с пользователями
14:19
«Если хотят»: Лукашенко назвал условия для переговоров по Украине
14:08
Механический дриблинг: как нейросеть обучила роботов играть в футбол

Сейчас читают

«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Куклачеву — 75. Творческий путь легендарного клоуна и дрессировщика
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок