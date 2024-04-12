Все могу сама: Агата Муцениеце подколола Зепюр Брутян

Бывшая жена главного мажора страны никак не может отстать от новой возлюбленной.

Актриса Агата Муцениеце сделала колкое замечание в сторону Зепюр Брутян, написав в своем блоге, что, в отличие от некоторых, она остается востребованной актрисой, даже не имея влиятельного мужа, намекая на Павла Прилучного.

Артистка выложила в личный блог фото, где она сидит на полу и во время одного из кастингов подписывает на коленке договор на другой проект, показывая тем самым, как много у нее работы, и какой у нее плотный рабочий график. И все это благодаря своим собственным усилиям, а не как у некоторых.

«Это я на коленках на Мосфильме подписываю договор на проект, пока пришла на пробы на другой проект, приехав со съемок из Питера, а в это время меня утвердили на еще один. И я даже не чья-то жена», — подписала хвастливо свой снимок Муцениеце.

Теперь остается ждать, что же на этот выпад ответит Зепюр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Муцениеце унизила и растоптала Брутян на глазах у детей.