Путин и Лукашенко поздравили многодетную семью с Ямала с золотой свадьбой

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 41 0

Енкся и Зоя Пяк отмечают 50-летие совместной жизни 12 апреля.

Фото, видео: Telegram / Кремль. Новости / news_kremlin; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко поговорили по телефону с многодетной семьей Пяк, которая 12 апреля отмечает золотую свадьбу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Семья Пяк — потомственные оленеводы, которые живут в тундре на Ямале. Енкся и Зоя Пяк были участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. В 2023-м в рамках церемонии открытия Года семьи они рассказали российскому лидеру о том, что 12 апреля 2024-го будут праздновать 50-летие совместной жизни.

«Ваша семья — основа всего, что происходит в жизни и в каждом движении вперед. Вам всего самого доброго, мы вас обнимаем и желаем всего самого хорошего», — сказал Путин.

Также семью поздравили российский и белорусский космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что космонавты Дмитрий Петелин и Андрей Федяев удостоены звания Героя России.

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