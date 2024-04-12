Космонавты Дмитрий Петелин и Андрей Федяев удостоены звания Героя России

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Космонавты Дмитрий Петелин и Андрей Федяев удостоены звания Героя России

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Космонавты Дмитрий Петелин и Андрей Федяев удостоены звания Героя России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что звания российским космонавтам присвоены за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС).

Дмитрий Петелин провел в космосе в общей сложности 370 суток 21 час 22 минуты. Андрей Федяев совершил полет на МКС в 2023-м и провел там 186 дней.

Также орденом Гагарина награждены космонавты Олег Новицкий и Сергей Прокопьев.

Сегодня в России отмечают день космонавтики: 12 апреля 1961 года человек впервые отправился в космос. Весь мир знает имя этого героя — Юрий Гагарин и его легендарное «Поехали!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первой женщине-космонавту из Белоруссии присвоили звание Героя страны.

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

11:44
МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве
11:31
Неизвестный с ножом набросился на полицейских в Уфе
11:22
Космонавты Дмитрий Петелин и Андрей Федяев удостоены звания Героя России
11:20
Почувствовать себя героем: фестиваль «Город без опасности» прошел в Москве
11:11
С логикой беда: Захарова высмеяла инициативу властей Эстонии по РПЦ
10:59
ФСБ задержала жителя Кубани за передачу Украине сведений о войсках России

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок