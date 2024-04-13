«Прокси-проекты» наносят ответный удар: как Иран отомстит Израилю за гибель генералов КСИР

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 22 0

Политолог Бридже: Иран может ответить Израилю при помощи прокси-группировок

«Прокси-проекты» наносят ответный удар: как Иран отомстит Израилю за гибель генералов КСИР

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office

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Ситуация обострилась после удара ЦАХАЛ по консульству страны в Сирии.

Иран может ответить на агрессию Израиля при помощи своих прокси-группировок, в том числе «Хезболлы». Об этом 5-tv.ru заявил политолог Дмитрий Бридже.

«Мне кажется, что ответная реакция Ирана будет, но с использованием прокси-проектов. Той же самой шиитской группировки „Хезболлы“, народного ополчения в Ираке и других различных шиитских группировок на территории Сирии», — считает Бридже.

К очередной эскалации на Ближнем Востоке мировая общественность готовится после атаки Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске, в результате которой погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

По мнению западных аналитиков, Иран может нанести ответный удар в течение ближайших 48 часов. При этом политолог напомнил, что в Ливане есть политические силы, которые выражают поддержку Израилю, что грозит не только локальными столкновениями, но настоящей большой войной, которая, очевидно, изменит обстановку в арабских странах.

Мировому сообществу это, разумеется, невыгодно. Однако США и другие страны Запада, вероятно, как и прежде, будут поддерживать Израиль, считает Бридже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиян предостерегли от посещения стран Ближнего Востока.

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