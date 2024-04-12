Гуцул сообщила, что карты «Мир» начнут выдавать в Гагаузии с 1 мая

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Они, в частности, будут доступны для 20 тысяч пенсионеров.

Гуцул сообщила, что карты «Мир» начнут выдавать в Гагаузии с 1 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Гагаузской автономии Молдавии планируют начать выдавать жителям региона российские банковские карты «Мир» с 1 мая. Об этом сообщила глава региона Евгения Гуцул в эфире телеканала GRT.

«Это все реально. Это все будет работать, и с 1 мая мы планируем уже выдавать эти карты нашим пенсионерам, то есть банковские карты „Мир“», — заявила она.

Благодаря договоренностям, достигнутым Гуцул во время визита в Россию, карты российской платежной системы будут доступны для 20 тысяч пенсионеров и пяти тысяч работников бюджетной сферы автономного образования.

Им будет предоставлена надбавка в размере двух тысяч леев (6360 рублей), которую нынешние власти Молдавии заблокировали. Проживающие на территории России гагаузы, отметила она, смогут обналичить эти деньги по месту жительства. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева по возвращении из России.

+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

23:48
Байден публично предостерег Иран от нанесения ударов по Израилю
23:34
Уровень воды в реке Урал около Орска снизился за сутки на 1,39 метра
23:21
«Хезболла» выпустила десятки ракет по позициям артиллерии Израиля
23:07
США направили на Ближний Восток дополнительные силы из-за угрозы удара Ирана по Израилю
22:53
Изображение Гагарина показали на Останкинской телебашне в День космонавтики
22:48
Мирные жители погибли после удара ВСУ по Токмаку

Сейчас читают

«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Лорак выступила в Москве на фоне слухов о желании получить гражданство России
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок