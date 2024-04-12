Гуцул сообщила, что карты «Мир» начнут выдавать в Гагаузии с 1 мая

В Гагаузской автономии Молдавии планируют начать выдавать жителям региона российские банковские карты «Мир» с 1 мая. Об этом сообщила глава региона Евгения Гуцул в эфире телеканала GRT.

«Это все реально. Это все будет работать, и с 1 мая мы планируем уже выдавать эти карты нашим пенсионерам, то есть банковские карты „Мир“», — заявила она.

Благодаря договоренностям, достигнутым Гуцул во время визита в Россию, карты российской платежной системы будут доступны для 20 тысяч пенсионеров и пяти тысяч работников бюджетной сферы автономного образования.

Им будет предоставлена надбавка в размере двух тысяч леев (6360 рублей), которую нынешние власти Молдавии заблокировали. Проживающие на территории России гагаузы, отметила она, смогут обналичить эти деньги по месту жительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева по возвращении из России.