Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева по возвращении из России

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 27 0

Народ встретил главу Гагаузии аплодисментами.

Фото, видео: © РИА Новости / Sputnik / Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после визита в Россию. В аэропорту Кишинева народ встретил политика аплодисментами и цветами. 

Общественный деятель отметила, что приехала с хорошими новостями. Поддержка России и ее президента Владимира Путина очень помогла гагаузскому народу. 

«Мы вчера подписали соглашение в ПСБ о том, что наш первый проект, о котором мы говорили с Владимиром Владимировичем Путиным, был реализован. И с 1 мая уже будут получать наши пенсионеры и бюджетники первые надбавки», — сообщила Гуцул.

Она также отметила, что скоро власти автономии планируют решить вопросы с ценами на газ. Позитивные новости будут ждать и сельхозпроизводителей.

«Мы к народу выходим с гордо поднятой головой, потому что нам есть что показать, что рассказать в отличие от президента Республики Молдовы Майи Санду, которая приезжает в Гагаузию, проезжает через поля лишь бы не отвечать на вопросы жителей Гагаузии», — сказала политик.

Гуцул указала на то, что жители Молдавии при нынешних властях живут в нищете и не видят хорошей жизни при правлении Санду. При этом председатель парламента автономии Дмитрий Константинов сообщил, что руководство Гагаузии подвергли тщательным проверкам в аэропорту Кишинева после возвращения делегации из Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Гуцул попросила Путина поставлять газ Гагаузии по доступной цене.

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